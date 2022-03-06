شاهد وجه الشبه بين رضيعة أمريكية وجيمي نيوترون

المصدر: دبي- مجد عبد الله

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«يخلق من الشبه أربعين»، مثل ينطبق على الرضيعة الأمريكية، جورجيت وينسلو، صاحبة الأربعة شهور، ذات الشعر البني الطويل والكثيف واللافت للنظر، والذي يذكر كل من يشاهده، بالشخصية الكرتونية الشهيرة جيمي نيوترون.

تقول الأم، جيني وينسلو، من ساوث داكوتا في الولايات المتحدة: «كنت أتحدث إلى أمي، وقالت إن شعر جورجيت يذكرها بشخصية كرتونية، لاحقاً، وجدت صورة لجيمي نيوترون، وقتها تأكدت ما كانت تعنيه أمي» بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

وتتابع: «لقد نشرت صورة لابنتي والشخصية الكرتونية جنباً إلى جنب، لم يتمكن أصدقائي من التفريق بينهما، واعتقدوا أن الصورة لنفس الشخصية».

وجيمي نيوترون، الفتى العبقري، هو مسلسل كرتوني للأطفال، من إخراج وإنتاج شركة نيكولوديون، تتمحور السلسلة حول الحياة اليومية لفتى عبقري يحب الاختراع، اسمه جيمي نيوترون، وقد تم عرضه في عدة قنوات، وتُرجم إلى عدة لغات، من بينها العربية.