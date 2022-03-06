الأرصاد المصرية تحذر من المنخفض الخماسيني

المصدر: البيان

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر تحذيرات من تعرض البلاد إلى منخفض "خماسيني"، مثير للرمال والأتربة على معظم المدن والمحافظات.

وفي تحذيرها، شددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر الشديد أثناء القيادة لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا أوضحت فيه أن "سرعات الرياح المثيرة للرمال والأتربة، تتراوح ما بين 40 و50 كيلومترا في الساعة، ما يثير عاصفة ترابية، وذلك على الطرق المؤدية الى محافظات شمال الصعيد، والقاهرة الكبرى، ووسط الدلتا، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء، فيما تصل سرعات الرياح إلى 70 كلم في الساعة، على محافظات غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية، لهذا يجب الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية".

وأوضحت الهيئة وفقا لصحيفة الوطن: "المنخفض الخماسيني، عبارة عن منخفض سطحي حراري على سطح الأرض، وقادم من الصحراء الغربية ومثير للرمال والأتربة ووجود عاصفة ترابية وذلك بسبب زيادة سرعات الرياح، كما أنه يتسبب في ارتفاع في درجات الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية"، لافتة إلى أن "القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء ستسجل27 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما تسجل محافظات شمال الصعيد 29 درجة مئوية، وتسجل محافظات جنوب الصعيد 36 درجة مئوية، فيما يسود طقس حار على المحافظات الجنوبية".