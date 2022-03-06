شاهد.. صلاة الفجر من المسجد الحرام بعد تطبيق قرار إيقاف إجراءات التباعد

المصدر: البيان

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أقيمت اليوم الأحد صلاة الفجر في المسجد الحرام بعد تطبيق قرار إيقاف إجراءات التباعد .

وقررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيهما.

وكان المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني، أعلن أن هذا القرار جاء نتيجة جهود حثيثة من مختلف القطاعات، ذات العلاقة التي أثبتت نجاحها في مواجهة جائحة كورونا، من خلال الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.