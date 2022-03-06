مصر.. تطورات جديدة حول محاكمة كريم الهواري في قضية قتل الطلاب

المصدر: البيان

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قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر تأجيل محاكمة كريم الهواري؛ في اتهامه بالقتل الخطأ وتعاطي مواد مخدرة خلال قيادة سيارته في القضية المعروفة إعلاميا بـ حادثة الشيخ زايد، إلى جلسة 2 أبريل المقبل لاستكمال سماع الشهود.



وحملت القضية رقم 3744 لسنة 2021 جنايات ثان الشيخ زايد، وقيدت تحت رقم 2259 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر، والمتهم فيها كريم محمد تقي الدين الهواري - 30 سنة، يعمل عضوا بمجلس إدارة شركة هايبر العاشر للتجارة.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة، أنه في يوم 10 ديسمبر 2021 أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا الكوكايين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتسبب المتهم خطأ في حادثة منطقة الشيخ زايد بموت المجني عليهم يوسف محمد العباسي شعبان، وعبدالله محمد حسانين خلاف، وعمر حمدي خليل توفيق، وسعيد حسن شلبي المتولي، حال كون المجني عليهم من الثاني للرابع أطفال، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، فقاد المركبة، بسرعة هائلة تجاوز المقررة قانونا حال قيادته تحت تأثير وطأة تعاطيه المادة المخدة المبينة ببند الاتهام السابق الكوكايين، وأخرى مسكرة خمور.



كما وجهت إلى المتهم قيادة المركبة، تحت تأثير مخدر الكوكايين، ومسكر مادة كحولية، وترتب على ذلك وفاة المجني عليهم المذكورين بينك الاتهام السابق.

ووجهت له أيضًا قيادة ذات المركبة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة قانونا.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قررت تأجيل محاكمة كريم الهواري، لاتهامه بالقتل الخطأ وتعاطي مواد مخدرة في أثناء قيادة سيارته في القضية المعروفة إعلاميا بـ حادثة الشيخ زايد، لجلسة 5 مارس طلبات الدفاع.

واستمعت محكمة جنايات الجيزة لأقوال شاهد الإثبات الثالث، خلال جلسة المحاكمة حيث أكد عدم رؤيته لواقعة التصادم بعينه، كما أنه لم ير سيارة المجنى عليهم قبل الواقعة.

وقال شاهد الإثبات، الذي يعمل طبيب عناية مركزة أمام هيئة المحكمة، إنه أخذ عينة الدماء من المتهم كريم الهواري عن طريق التمريض في وجود ممثل النيابة العامة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مشكلة أو مانع من دخول ممثل النيابة العامة لغرفة العناية المركزة، لافتًا إلى أن العينة تم أخذها بعد إجراء الجراحة.

وأوضح الشاهد أمام هيئة المحكمة أن المسكنات والأدوية التي أخذها المتهم كريم الهواري قبل إجراءه للعملية الجراحية، أٌثبتت عن طريق المستشفى، إلا أنه لم يكشف سبب أخذه مخدر 50 ملل من البيسادين.

في سياق أخر استمعت هيئة المحكمة، إلى شاهد إثبات آخر هو صاحب الفيلا القريبة من موقع الحادث، إنه قدم ال دى فى أر، الخاص بالحادث لنيابة العامة، لافتًا إلى أنه قام باقتطاع الجزء الذي يخص الحادث ثم قدمه للنيابة العامة، مشيرًا إلى أنه لا يعرف المسافة التي تفصل الفيلا عن مكان الحادث، وفقا لموقع القاهرة 24.

وتابع: لا أستطيع تحديد سرعة سيارة المجنى عليهم، قبل الحادث، كما أنه لا يتذكر مكان سيارتهم على الطريق، مشددًا على تمسكه بأقواله أمام النيابة والفيديو المقدم مع شهادته.