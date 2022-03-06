دراسة: استعمال الهاتف قبل النوم يعزّز معضلة "مماطلة النوم الانتقامية"

المصدر: البيان

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أظهرت دراسة طبية حديثة أن استعمال الهاتف المحمول لمدة 8 دقائق قبل النوم يبقي الدماغ نشطا لمدة ساعة، مما يتسبب في حدوث فوضى في الساعة البيولوجية، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

ويعاني الكثير من سكان المدن مما يعرف بمماطلة النوم الانتقامية، التي تتسبب عن رفض الناس النوم مبكرا ورغبتهم في تنظيم وقتهم الليلي مثلما يرغبون كتعويض عن عدم قدرتهم فعل ذلك أثناء النهار. وهو سلوك يرجّح أن يكون شكلاً من أشكال التعويض النفسي لمكافحة ضغوط اليوم.

وعلى الرغم من أن تسويف النوم الانتقامي يعطي وهم "التحكم في الحياة"، فإن الحقيقة هي أن تقليل وقت النوم يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من الآثار الجانبية، مثل انخفاض القدرة على اتخاذ القرار والتدهور المعرفي، ولا يقدّم أي تأثير إيجابي.

ولحل معضلة مماطلة النوم الانتقامية، ينصح بتنظيم وقت العمل والراحة، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، أو تخصيص وقت قبل النوم للأنشطة التي تساعد على استرخاء الأعصاب، مثل القراءة والتأمل والتمدد.