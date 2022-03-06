إزالة صاروخ "سويوز" يحمل أقماراً بريطانية من منصة بعد رفض "روسكوسموس" الروسية إطلاقه

المصدر: البيان

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نشرت وكالة "روسكوسموس" الروسية مشاهد لإزالة صاروخ Soyuz-2.1b يحمل 36 قمرا صناعيا بريطانيا One Web من منصة للإطلاق في قاعدة بايكونور بعد رفض الوكالة لإطلاقه، بحسب "روسيا اليوم".

ووفقاً لوكالة روسكوسموس فإن قرار وقف العمل في إعداد صاروخ سويوز ومركبات OneWeb الفضائية للإطلاق جاء بسبب فشل شركة Arianespace و OneWeb في تنفيذ مطالب الجانب الروسي.

إزالة صاروخ "سويوز" يحمل أقماراً بريطانية من منصة بعد رفض "روسكوسموس" الروسية إطلاقهhttps://t.co/E5x2l1MkBJ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/zeZVE4KMRJ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 5, 2022