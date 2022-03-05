القبض على معلم تحرش بـ5 تلميذات في المدرسة

المصدر: البيان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة المصرية، القبض على مدرس بإحدى مدارس دائرة القسم، على خلفية اتهامه بالتحرش بـ5 تلميذات في المدرسة، بدائرة قسم شرطة الهرم.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا من أولياء أمور التلميذات يفيد بتحرش أحد المدرسين في المدرسة بالتلميذات أثناء تواجدهن في المدرسة، وعلى الفور نجحت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته بما جاء في البلاغ أقر بارتكاب الواقعة، معللاً ذلك كونه مريضا نفسيا، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.