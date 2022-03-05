شاهد.. تفجير صخرة ضخمة وسط طريق في كاليفورنيا (فيديو)

المصدر: أ ف ب

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فجّرت فرق مختصة أميركية الجمعة صخرة ضخمة سقطت وسط طريق في كاليفورنيا وعطّلت حركة المرور بالكامل، بالتزامن مع نشر تفاصيل حول عملية إزالة الصخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعطّلت الصخرة التي يبلغ ارتفاعها وعرضها أمتاراً عدّة، حركة المرور على الطريق 50 منذ مساء الخميس قرب بحيرة تاهو، وهو مكان سياحي يجذب سنوياً عدداً كبيراً من المتزلجين.

وتدخلت دائرة النقل في كاليفورنيا (كالترنس) وأرسلت فرقاً متخصصة إلى المكان لإزالة الصخرة. وأطلقت كذلك وسم #Boulderwatch في مواقع التواصل، ونشرت عبر تويتر منشورات انطوت على نوع من الفكاهة وكانت تزوّد الجمهور بتحديثات حول جهود فرقها في إزالة الصخرة وإعادة فتح الطريق.

وبدا العمال في المنشورات وهم يحفرون الصخرة الضخمة ثم يضعون أصابع الديناميت في ثقوبها قبل تفجيرها بالكامل.

ونُشرت كذلك مقاطع الفيديو تُظهر تطاير الغبار والأحجار من الصخرة، قبل أن تزيل آلات متخصصة المخلفات.

وكتبت دائرة النقل المسؤول عن هذه المنطقة الجبلية في شمال كاليفورنيا عبر تويتر "نطمئن الجمهور أنّ أي +بيب بيب+ لم يصب أثناء العملية"، مضيفةً أنّ "+فيل كويوتي+ ليس مسؤولاً عن سقوط الصخرة على الطريق، إنّه بريء هذه المرة"، في إشارة إلى شخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة "لوني تيونز".

وبينما استؤنفت حركة المرور بعد ظهر الجمعة، أعلنت دائرة النقل بعد ساعات قليلة أنّ انهياراً أرضياً جديداً حصل في الموقع نفسه على الطريق 50 وتسبّب في تعطيل حركة المرور مرة أخرى.

ويمتد الطريق 50 من الغرب إلى الشرق على مسافة خمسة آلاف كيلومتر تقريباً ويمر بأنحاء واسعة من الولايات المتحدة، رابطاً مدينة ويست ساكرامنتو في كاليفورنيا بأوشن سيتي في ميريلاند قرب العاصمة واشنطن.