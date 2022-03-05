حقيقة مقتل كويتي في مصر

المصدر: البيان

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كشف مصدر دبلوماسي كويتي أن جثة القتيل الذي عثر على جثته مقطعة نصفين في مصر تعود لمواطن مصري وليس كويتيا.

وأوضح المصدر وفقا لصحيفة القبس الكويتية أن جثة القتيل التي عثر عليها في مصر واشتبه بأنها قد تكون لمواطن كويتي، تم التأكد منها حيث تبين انها تعود إلى مواطن مصري وليس لمواطن كويتي.

وتحاول أجهزة الأمن المصرية فك لغز العثور على جثة مقطعة نصفين بمنور عقار في الهرم .

جاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا بالعثور على أشلاء آدمية في منور عقار بمنطقة الهرم، وتم الانتقال على الفور لمسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.



