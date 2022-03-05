صديقة نهلة فتاة الإسكندرية تفجر مفاجأة كبيرة حول سبب انتحارها

المصدر: البيان

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تواصل نيابة الرمل ثان بالإسكندرية،تحقيقاتها في وفاة «نهلة» فتاة الإسكندرية التي أقدمت على الانتحار فجر الجمعة بعد أن تركت رسالة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تودع فيها أصدقاءها وتطلب منهم الدعاء.

وكشفت التحقيقات عن مفاجآت فجرتها صديقة نهلة حدثت قبل انتحارها وسبب اقدامها على الانتحار،مشيرة إلى أن شاباً يدعى (أ.خ) هو سبب انتحارها بعد أن دمر نفسيتها.

البداية كانت إخطار تلقاه مدير أمن الإسكندرية، من مأمور قسم شرطة الرمل ثان بوجود حادث سقوط فتاة من أعلى، بمنطقة عزبة سكينة دائرة القسم. انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ المشار إليه.

تبين من الفحص، وجود جثة (نهلة.ك.ا) 27 سنة مقيمة بالعقار شارع 9 الأرض الجديدة عزبة سكينة بالطابق الثالث. وتبين وفاتها. وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، لمباشرة التحقيق.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المتوفية، أنها ترتدى كامل ملابسها وإصابتها بكسور بمقدمة الرأس. وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

تبين من التحريات أن المتوفية تركت رسالة قبل وفاتها بساعات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» قالت فيها: «أصحابى والناس اللى بتحبنى وأحبها وكل من هيظهر لكم البوست ده هكون خلاص مش هيبقى لى وجود على الدنيا»، وأضافت التحريات أن المتوفية تعيش بمفردها وتعانى من الوحدة بعد وفاة والدتها وزواج والدها من أخرى وأنها كانت تعاني نفسيا.

بسؤال شقيقتها من والدها في التحقيقات قررت أن شقيقتها كانت تعاني من تعب نفسي نتيجة العيش بمفردها في الشقة ، وكانت تطلب منها زيارتها من وقت إلى آخر وكتبت رسالة وداع على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك طالبتهم فيها «محدش يزعل منى» ثم انتحرت بعد ذلك.

مفاجأت في التحقيقات

وفجرت صديقة نهلة مفاجأة في التحقيقات حيث كشفت أن «نهلة» أرسلت إليها عدة مقاطع صوتية أكدت فيها عدم رغبتها في الحياة، وأوصت بإعطاء جهازها ومتعلقاتها إلى شقيقتها، وباقى الأشياء إلى دار الأيتام، وفقا لصحيفة المصري اليوم.

وكشفت نهلة في تلك المقاطع عن سبب إقدامها على الانتحار حيث قالت إن شاب يدعى (أ.خ) هو سبب انتحارها بعد أن دمر نفسيتها، حيث تركها وقت احتياجها له. وطلبت إرسال المقطع الصوتي لذلك الشخص. وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المتوفية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.