أستراليا تكتوي بكارثتين مناقضتين.. "بيرث" تحترق و"نيو ساوث" و"يلز وكوينزلاند" تغرقان (فيديو)

المصدر: البيان

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اندلع حريق كبير في غابات بيرث أمس الجمعة وخرج عن سيطرة قوات الطوارئ ما دفع السلطات لتحذير شمال المدينة من خطر احتراق المنازل وموت السكان.

وبدأ الحريق قرب طريق جراي في بيندون شمال بيرث بحوالي 84 كيلومتراً وامتدّ إلى المناطق المجاورة بسرعة عالية، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وحذّرت السلطات سكان مناطق Hidway Drive وForrest Hills Paradw وطريق Teatree وMooliabeenee والمناطق المحيطة، ما يجعل أغلب مناطق بيرث في خطر من الجهات الأربع.

وجاء في التحذير “أنتم في خطر.. المنازل والأرواح في خطر النيران”.

ودعا البيان إلى المغادرة فوراً إذا كان ذلك آمناً والاستعداد لمواجهة الخط داخل البيوت.

وتأتي هذه الحرائق في الوقت الذي تعاني فيه نيو ساوث ويلز وكوينزلاند من فيضانات مفاجئة أزهقت عشرات الأرواح وجرفت آخرين إلى أماكن مجهولة، حيث تبحث عنهم الشرطة.

كما انقطعت الكهرباء عن الآلاف وأُغلقت المدارس ولجأ السكان إلى أسطح المنازل هرباً من المياه.