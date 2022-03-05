أستراليا تكتوي بكارثتين مناقضتين.. "بيرث" تحترق و"نيو ساوث" و"يلز وكوينزلاند" تغرقان (فيديو)
اندلع حريق كبير في غابات بيرث أمس الجمعة وخرج عن سيطرة قوات الطوارئ ما دفع السلطات لتحذير شمال المدينة من خطر احتراق المنازل وموت السكان.
وبدأ الحريق قرب طريق جراي في بيندون شمال بيرث بحوالي 84 كيلومتراً وامتدّ إلى المناطق المجاورة بسرعة عالية، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".
وحذّرت السلطات سكان مناطق Hidway Drive وForrest Hills Paradw وطريق Teatree وMooliabeenee والمناطق المحيطة، ما يجعل أغلب مناطق بيرث في خطر من الجهات الأربع.
وجاء في التحذير “أنتم في خطر.. المنازل والأرواح في خطر النيران”.
ودعا البيان إلى المغادرة فوراً إذا كان ذلك آمناً والاستعداد لمواجهة الخط داخل البيوت.
#أستراليا بين كارثتين مناقضتين.. "بيرث" تحترق و"نيو ساوث" و"يلز وكوينزلاند" تغرقان (فيديو) (الحرائق)https://t.co/FkLlJTvikX#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/DsJnKB7Wdi— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 5, 2022
وتأتي هذه الحرائق في الوقت الذي تعاني فيه نيو ساوث ويلز وكوينزلاند من فيضانات مفاجئة أزهقت عشرات الأرواح وجرفت آخرين إلى أماكن مجهولة، حيث تبحث عنهم الشرطة.
كما انقطعت الكهرباء عن الآلاف وأُغلقت المدارس ولجأ السكان إلى أسطح المنازل هرباً من المياه.
#أستراليا بين كارثتين مناقضتين.. "بيرث" تحترق و"نيو ساوث" و"يلز وكوينزلاند" تغرقان (فيديو) (الفيضانات)https://t.co/FkLlJTvikX#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xYuZnIIaEX— صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 5, 2022