«بطاقة سفر» افتراضية بأسماء الجمهور إلى القمر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت وكالة ناسا عشاق الفلك لإرسال أسمائهم في رحلة حول القمر على متن مهمة «أرتميس».

وطلبت ناسا من الجمهور إرسال أسمائهم إلى قاعدة بيانات سيقع تحميلها على محرك أقراص محمول، ستطلقه الوكالة في مهمة «أرتميس 1»، والتي سترسل كبسولة أوريون غير المأهولة على متن الصاروخ الضخم لنظام الإطلاق الفضائي (SLS) في وقت ما هذا الصيف، وربما في وقت مبكر من شهر مايو، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وكما حدث سابقاً في بعثات المريخ، ستسمح وكالة ناسا للجمهور بالحصول على «بطاقة سفر» افتراضية لإرسال أسمائهم إلى القمر. وستكون «أرتميس 1» أول اختبار طيران غير مأهول لنظام الإطلاق الفضائي (SLS) و«أوريون»، النظام الذي سيأخذ أول امرأة وأول شخص من غير البيض إلى القمر بحلول عام 2025.

وستقضي المركبة الفضائية ومحرك الأقراص المحمول للأسماء نحو ثلاثة أسابيع في الفضاء، بما في ذلك ستة أيام في مدار رجعي بعيد حول القمر.