طفل مصري بـ4 كلى

المصدر: البيان

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عثر أطباء مصريون على 4 كلى داخل أحشاء طفل يبلغ من العمر 4 سنوات.

وكشفت الفحوص، التي أجريت للطفل نور رمضان عبد الفتاح، أنه يعاني تضخماً في البطن، ما اضطر الأطباء إلى حجزه بالعناية المركزة في مستشفى العريش العام.

وخلال إجراء أشعة مقطعية و«سونار» للطفل، اكتشفوا أن هناك 4 كلى داخل جسده، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري.

وتقرر تحويل الطفل إلى قسم الأطفال بالمستشفى، واستدعت إدارة المستشفى مسؤول المتابعة بمديرية الصحة شمال سيناء، لكون الطفل يحتاج إلى متابعة طبية عاجلة.

وخضع الطفل للكشف عن طريق استشاري مسالك، واستشاري كلى، واستشاري الجهاز الهضمي، وتقرر تحويله إلى مستشفى أبو الريش للأطفال في القاهرة لإجراء العملية الجراحية اللازمة.

وأكد الأطباء عدم إمكانية أن يعيش طفل 4 أشهر مع وجود 4 كلى في جسمه.