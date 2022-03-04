هددها بالزواج من امرأة ثانية فقتلته بطريقة وحشية

المصدر: البيان

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لقي شاب سوري مصرعه على يد زوجته بعد أن هددها بالزواج من امرأة ثانية.

وقامت المرأة السورية في منطقة زحلة بلبنان بقتل زوجها بالاشتراك مع أخيها ورميه بحفرة، مدعية أن السبب هو نيته الزواج من امرأة ثانية.

وقال الأمن العام اللبناني في بيان له، إنه ألقى القبض على سيدة سورية (ع ر) مواليد عام 1989، ارتكبت جريمة قتل بحق زوجها (ع ح ) مواليد 1987وذلك بالاشتراك مع أخيها، في بلدة زحلة اللبنانية، بعد أيام على ادعائها اختفاء الزوج وفقدان الاتصال معه منذ تاريخ 20 من الشهر الماضي.

وأوضح أنه «بعد المتابعة الميدانية اشتُبه بضلوع زوجته المذكورة أعلاه بأمر اختفائه، وذلك بالاشتراك مع شقيقها المدعو (ع. ر - مواليد 2003)، حيث تمكنت إحدى دورياتها بتاريخ 1 من مارسمن توقيف أخ الزوجة في بلدة برّ إلياس بداخل أحد المخيمات، بالتزامن مع توقيف الزوجة في منزلها في محلة (المعلقة)».

وأضاف أنه «بالتحقيق معهما اعترفا بقتل المغدور (ع. ح) عن سابق تصوّر وتصميم، حيث أقدما على ضربه بآلة حادة على رأسه أثناء نومه، ومن ثم طعناه عدة طعنات بسكين، ورمياه في داخل حفرة أعداها مسبقاً، وذلك بسبب علم الزوجة بنيّة المغدور الزواج من امرأة ثانية، بالإضافة إلى قيامه بإيذاء أولاده وضربهم بشكل مستمر».