شجرة تقتل 3 أشخاص وتصيب 19 آخرين في مصر

المصدر: البيان

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في واقعة مأساوية، لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب بعد أن سقطت أمامها شجرة ضخمة نتيجة الطقس السيئ بمصر.

ووقع الحادث أمس الخميس في قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، حيث فوجئ قائد حافلة تقل عمالاً بسقوط شجرة ضخمة أمامه نتيجة الطقس السيئ، ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يده وانقلاب الحافلة.

إلى ذلك انتقلت على الفور قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة 3 أشخاص وجرح 19 آخرين بإصابات خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى الطواري بالمنصورة.

يذكر أن بعض محافظات مصر كانت شهدت الخميس موجة من الطقس السيئ، صاحبها سقوط أمطار وعواصف ترابية أدت لإغلاق بعض الطرق الرئيسية.

كما حذرت هيئة الأرصاد من استمرار الطقس السيئ الجمعة، لافتة إلى أنه بداية من الأحد المقبل ستنشط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق في البلاد.