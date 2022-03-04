مصر .. الغيرة من الكلب تحوّل حياة زوجة إلى جحيم

المصدر: البيان

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تقدمت زوجة مصرية أمام محكمة الأسرة بطلب الطلاق للضرر بسبب تعدى زوجها عليها بالضرب وإهانتها، بل رغبته في تنازلها عن جميع حقوقها المادية لديه مقابل منحها «حريتها» والموافقة على طلب الطلاق.

تفاصيل الخلاف هي ما جعلت الدعوى غريبة وطريفة في الوقت نفسه، رغم إصرار الزوجة مقيمتها على إحالتها إلى المحكمة دون أي جلسات صلح من قِبَل خبراء مكتب تسوية النزاعات الأسرية بالمحكمة، وفقا للمصري اليوم.

وكشفت الزوجة الشابة أمام أعضاء مكتب التسوية، سبب دعواها الطريفة مؤكدة «جوزي مجنون وبيغير علىَّ حتى من الكلب»، وقالت إنها عاشت 8 أشهر مع زوجها في جحيم بسبب غيرته العمياء وشكه فيها طوال الوقت وعلى أتفه الأسباب، إلى أن وصل بها الحال إلى طلب الطلاق منه، بعدما تطورت الخلافات والمشادات بينهما إلى التعدي بالسب والشتم والاشتباك بالأيدي وقيام الزوج بضربها أمام صديقتها وطردهما من المنزل لشكه فيها وتعديه على صديقتها بالسب والشتم واتهامها بأنها «عاوزة تخرب البيت»، رافضًا سماع أي شخص سوى نفسه فقط- على حد قول الزوجة في دعواها.

وأضافت الزوجة أنه في كل مرة يحدث خلاف، بعد أن يهدأ زوجي، يطلب مني أن أسامحه ويتوسل إلىَّ باعتذاره أن أعفو عنه، مُتحجِّجًا بأن ما حدث سببه أنه يحبني بجنون، لدرجة قوله لي نصًا: «أنا بغير عليكي حتى من الكلب بتاعك»!، لكنها مجرد وعود واهية لا يتغير بعدها أي شيء.