يطلب تطليق زوجته: مبتعرفش تطبخ فراخ بروست

المصدر: البيان

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أقام زوج مصري دعوى قضائية غريبة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها خلع زوجته، مبررًا طلبه "مش عارفة تعملي فراخ بروست خالص.. وبتشتريها دليفري".

ووفقا لموقع مصراوي قال الزوج في دعواه: تعرفت على زوجتي عن طريق والدتي التي رشحتها لي "دي شاطرة وبتعمل كل حاجة في البيت"، لكن عقب الزواج وجدت عكس ذلك "مبتعرفش تطبخ فراخ بروست".

يروي الزوج اللحظات الأولى من زواجهما: عشت مع زوجتي فترة من الرومانسية والحب، لكن اتصدمت بعدم إجادتها للطبخ، "كانت بتشتري الأكل جاهز وتقولي: أنا اللي طبخت". وعرفت من الورق الموجود في صندوق القمامة".

وأضاف "زواجنا لم يستمر إلا 3 أشهر فقط، لم أتحمل المعيشة بهذه الطريقة، فزوجتي تكذب كثيرا، "حاولت إقناع نفسي بالاستمرار معها، لكن كنت دائم الشك بأنها قد تكذب في كافة أمور حياتنا المستقبلية، فاتخذت قرارا بإنهاء حياتنا بالطلاق لكنها رفضت.

يختتم الزوج: مباشرة لجأت إلى محكمة السرة وأقمت دعوى خلع ولا تزال منظورة حتى الآن، لم تيم الفصل بها.