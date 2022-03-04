سيئول تلغي الحد الأقصى لارتفاع المباني

المصدر: يونهاب

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من المتوقع أن يتغير مشهد مدينة سيئول بدرجة كبيرة، حيث أعلنت حكومة المدينة أمس الخميس قرارها بإلغاء الحد المفروض منذ قرابة عقد من الزمان على ارتفاع المباني السكنية.

وقد قيدت العاصمة ارتفاع المباني السكنية العامة بخمسة وثلاثين طابقا في العام 2014 تحت حكم العمدة السابق "بارك وون-سون". وفي تحول في تلك السياسات، قالت حكومة المدينة الآن تحت حكم العمدة "أوه سيه-هون" إنها ستلغي هذا الحد الأقصى في إطار "خطة سيئول 2040".

وفاز "أوه"، الذي ينتمي إلى المعسكر المحافظ، في الانتخابات التكميلية في أبريل من العام الماضي، التي أجريت بعد وفاة "بارك" الليبرالي في عام 2020، وكان من ضمن تعهدات "أوه" الانتخابية إزالة الحد الأقصى لارتفاع المباني السكنية.

وقالت حكومة المدينة إنها ستسمح بارتفاعات مختلفة وفقا لظروف كل منطقة بالمدينة.

وقالت حكومة المدينة أيضا إنها ستلتزم بتقسيم المناطق الحالي المكون من ثلاثة مراكز رئيسية، وسبعة مراكز إقليمية، و 12 مركزا محليا، لكنها ستعمل على زيادة تعزيز وظائف المراكز الرئيسية الثلاثة، بما فيها "كانغنام"، و"يوئيدو".

وتدعو "خطة سيئول 2040" أيضًا إلى تعزيز الوصول إلى نهر "الهان"، والجداول الأربعة الرئيسية التابعة له والعديد من الجداول الصغيرة، وخلق العديد من عوامل الجذب هناك.

وتخطط حكومة المدينة لوضع اللمسات الأخيرة على "خطة سيئول 2040" بحلول نهاية هذا العام، بعد عقد جلسات استماع عامة ومشاورات مع الحكومة المركزية.