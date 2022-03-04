أسترالية تلد وسط مياه الفيضانات

المصدر: البيان

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باغت المخاض امرأة في وسط فيضانات بريسبين في كوينزلاند، وولدت طفلها في قارب كاياك بعد أن أنقذها أحد الجيران.

وكانت كريستال هنري لم تجد مكاناً لتلد فيه في منزلها الذي فاض بمياه الأمطار، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وأنقذ الجار روب كريستال وأوصلها إلى مستشفى ماتر للاطمئنان على الطفل أنجوس في الساعة 7:30 صباح الثلاثاء، وكان أنجوس يزن 3.7 كيلوغراماً.

لم تكن كريستال الوحيدة التي تعرضت لهذا الموقف فحدث أمر مشابه يوم السبت وأُنقذت الأم وزوجها عبر قوارب كاياك أيضاً.