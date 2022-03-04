«الرجل الخارق» يسحب قطاراً يزن 180 طناً

المصدر: (دبي - البيان)

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تمكن المصري، أشرف كابونغا، المصنف «أقوى رجل في العالم» وفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، من سحب قطار مترو الأنفاق في مصر الذي يزن 180 طناً، وسط حضور كبير من محبيه. وطالب «كابونغا» على مدار الأيام الماضية من الجهات الرسمية في مصر الموافقة على سحب القطار، ثم قام وزير النقل، كامل الوزير، بتلبية رغبته وأمر بتيسير كافة العقبات أمامه. ويقول كابونغا، حسب موقع «سكاي نيوز عربية»، «لحظة النجاح الحالية عملت على تحقيقها منذ أكثر من 10 سنوات، وطوال تلك المدة كانت الحياة قاسية، ولكن تلك القسوة كانت تزيدني حماساً نحو تحقيق الحلم والدخول لموسوعة غينيس للأرقام القياسية».

وتابع المصري المعروف بـ«الرجل الخارق»: «كنت أقوم بالتدريبات بشكل شبه يومي، غير أنه بعد الموافقة وتحديد الموعد كنت أتدرب لأكثر من مرة يومياً بسحب الشاحنات العملاقة التي تزن عشرات الأطنان، كان آخر تلك التدريبات هي سحب 4 شاحنات تزن ما يقارب 120 طناً».

وجاء قرار سحب القطار رغبة من «كابونغا» في مواصلة تحقيق الأرقام القياسية، بعد كسره الرقم المسجل باسم الهند وسحب شاحنة تزن 16 طناً، ودخوله موسوعة غينيس العالمية، قبل أسبوع تقريباً.