دوا ليبا متهمة في قضية "سرقة أغنية" ضاربة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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رفعت فرقة الريغي "آرتيكال ساوند سيستم" دعوى ضد المغنية الإنجليزية دوا ليبا متهمة إياها بسرقة واحدة من أشهر أغنياتها الضاربة بعنوان "ليفيتاتينغ".

وفي التفاصيل كما أورد تقرير لموقع "ذا ويك" أن الفرقة الغنائية ادعت وجود انتهاك لحقوق الملكية نظراً لأوجه التشابه العديدة بين أغنية ليبا وأخرى بعنوان "ليف يور لايف" الصادرة عام 2017، علماً أن "ليفيتاتينغ" صدرت للمرة الأولى في 2020.

وتشكل الأغنية المتنازع عليها واحدة من أعمال ألبوم ليبا الأخير "فيوتشر نوستالجيا" الذي تم ترشيحه لنيل جائزة "غرامي" عن فئة ألبوم العام، كما تربع على قائمة "بيلبورد هوت 100" لترتيب الأغاني لعام 2021. وتطالب الفرقة بموجب الدعوى بتعويض الأضرار كما بالأرباح التي حققتها ليبا وشركة "وارنر ريكوردس" من الأغنية.

وكانت المغنية الشابة تايلور سويفت قد واجهت منذ فترة هي الأخرى قضية تتهمها باقتراف السرقة الأدبية، علماً أن الأمر كان يتعلق هذه المرة بكلمات الأغنية "شيك إت أوف". وادعى كاتبا الكلمات شون هول ونايثان باتلر أن سويفت سرقت كلمات أغنية بعنوان "بلايرز غونا بلاي". ومع أن فريق سويفت أسقط الدعوى لكن قاضياً أشار إلى أن الأمور قد تذهب باتجاه المحاكمة.