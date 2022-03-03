مصر.. وفاة قاتل أبنائه الثلاثة في "مذبحة المرج"داخل سجنه

المصدر: البيان

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توفي المتهم بقتل أطفاله الثلاثة بمساعدة والدة الأطفال وزوجته الثانية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة المرج" في مصر وذلك داخل سجنه بعدما صدر حكم من محكمة الجنايات بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة للمفتي، تمهيدا لإعدامهم.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بتاريخ 26 فبراير الماضي، أوراق المتهمين في قضية مقتل أطفال على يد زوجة والدهم وبعلم والدتهم إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 27 أبريل للنطق بالحكم.

واستلمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تقرير الطب الشرعي في القضية، وقال القاضي بعد قراءة التقرير الطبي "إن المتهمين ليسوا مصابين بأي مرض نفسي أو عقلي، وأنهم ارتكبوا الواقعة دون ضغط نفسي أو عصبي"، وذلك بعد طلب الدفاع، عرضهم على الطب الشرعي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين إيمان. ز (32 عاما عاملة) وأحمد. ع (33 عاما عاطل)، وهالة. م (50 عاما ربة منزل)، تهمة قتل الأطفال مالك، جنا، أحمد (حديث الولادة) أبناء المتهمين الأولى والثانية، عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهم، وأعدا لذلك الغرض، إناء بلاستيكيا مملوءا بالماء وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن الجريمة برمتها خططت لها المتهمة هالة كونها عاقرا، وكانت ترغب في التخلص من الأطفال الثلاثة فأعدت الخطة بالاتفاق مع زوجها بعد أن شككت في نسب الأطفال له، وفقا لوسائل إعلام مصرية,

وأضافت التحقيقات أن المتهمة لم تكتفِ بذلك، بل طلبت من زوجها إجبار والدة الأطفال (إيمان) على تنفيذ الجريمة وقتل فلذات أكبادها بيديها.