حليّ على شكل أسنان غزلان من العصر الحجري القديم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن معهد علم الأحافير الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم في أول أمس الثلاثاء، أن فريقًا بحثيًا من المعهد قد نجح في اكتشاف قطعة أثرية لحليّ على شكل أسنان غزلان.

وقال المعهد أن الحلي اكتشفت بموقع قيزي شان بمنطقة نينغشيا، ويعود تاريخها إلى ما بين 12 ألف و13 ألف سنة، بحب صحيفة "الشعب" الصينية.

وتمثّل هذه القطعة الأثرية واحدة من أجمل القطع الفنية المكتشفة والأكثر تعقيدا التي تعود إلى العصر الحجري القديم، وهي أيضًا الزُخرفة الوحيدة لأسنان الغزلان من العصر الحجري القديم من بين أنماط النحت المعقدة التي عثر عليها في الصين.