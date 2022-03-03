هذا ما يحدث في حفل زفاف الضابطة الشرطية والإطفائي!

المصدر: البيان

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شهدت صور زفاف الضابطة الشرطية الخاصة وانغ تيان تيان والإطفائي وي شنغ تشاو، التي التقطت مؤخرا في محطة إطفاء في ليشان بسيتشوان، تفاعلاً وإعجاباً كبيرين على شبكات التواصل الاجتماعي الصينية.

وقد احتفل الإطفائي والضابطة بزفافهما من خلال أداء بعض حركات الإنقاذ الخاصة بالجهزين الشرطي والإطفائي.

وسيتشوان هي إحدى مقاطعات جمهورية الصين الشعبية، عاصمتها شينغدو، ويَبلغَ عدد سُكَّانها 87,250,000 نسمة حسب إحصاء سنة 2004، وهي ثالث أكبر مقاطعة صينية من حيثُ عدد السكان.

وتُشكِّل قومية الهان الغالبيَّة الساحقة من سُكَّانها، بحيث تبلغ نسبتهم 95%.