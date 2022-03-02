الداعية خالد الجندي: هذا المصطلح لا يليق شرعاً

المصدر: البيان

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انتقد الداعية المصري الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، عدم اختيار الألفاظ الملائمة الموجهة إلى الله عز وجل من قِبل العديد من الناس عند ذكر المولى في حديثهم، مشدداً على ضرورة انتقاء الألفاظ ومعرفة قدر الخالق.

وأوضح الجندي، خلال برنامجه اليوم «لعلهم يفقهون» على شاشة قناة «دي إم سي»، أن العديد من البرامج والمحادثات في الآونة الأخيرة شهدت ذكر بعض الجمل مثل «أعشق الله»، مشيرا إلى أن مثل هذه العبارات فيها عدم توقير تجاه الخالق، لذلك من باب أولى أن نقول «أحب الله».

ولفت إلى أن العشق يكون بين رجل وزوجته، ولا يصح أن نستعمل لفظ «العشق» في حديثنا عن رب العالمين توقيراً له عز وجل، داعياً إلى استخدام ما يليق بجلاله من كلمات وتعبيرات.