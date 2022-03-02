"الشيف الروبوت" طاهٍ للطعام في سويسرا

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف علماء بسويسرا عن شيف آلي يحضر حلوى الجبن "المثالية"، عبر تقديم "فوندو الجبن" مع مجموعة مختارة من المكونات القابلة للغمس، ليمتع بذلك عشاق الجبن حول العالم بتحضيره أحد أكثر الأطباق شعبية لديهم.

وقد ظهر الروبوت الذي تكلف تطويره ما يصل إلى 240 ألف جنيه إسترليني في معرض باريس الدولي للزراعة، أحد أكبر معارض إنتاج الغذاء في العالم.

ووفقاً لمواقع إخبارية، أوضح نيكولاس فونتين، المدير المشارك في تجهيز الروبوت لوكالة "فرانس برس"، أن الروبوت الآلي استغرق ما يقرب من عامين في الإعداد، مضيفاً إنهم رغبوا بإنجاز مشروع يجمع بين الابتكار والتقاليد السويسرية.

وعند رؤية طريقة عمل الشيف الذي أطلق عليه اسم Bouebot، يشعر الحضور بسعادة غامرة من الاحتمالات المستقبلية لمثل هذه التكنولوجيا، في حين قد يشعر آخرون بالقلق من الآلات التي تتعدى على المجال البشري.