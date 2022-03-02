مميزات وسعر خرافي لسيارة فيراري التي ظهر بها الفنان محمد رمضان

المصدر: وكالات

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قرر الفنان محمد رمضان الظهور مع سيارة تنتمي إلى أسطول الشركة الإيطالية «فيراري»، منذ ساعات، لاستعراض أناقتها وسلط الضوء على سمة واحدة لتلك السيارة، وهي كونها لا تقبل أن يستخدمها إلا شخص واحد، حيث تمتلك مقعدا فقط وهي تشبه بتصميمها سيارات السباقات العالمية.

تلك السيارة تحمل اسم «Ferrari Monza»، وأعلنت الشركة عن استعدادها لإطلاقها ذلك الطراز عام 2018، وهي عبارة عن سيارتين الأولى التي ظهرت بصحبة الفنان «Monza SP1» ذات المقعد الفردي لكن النسخة الثانية تملك مقعدين وتحمل اسم «Monza SP2 Barchettas».

مشروع «مونزا» خضع لخطة من الشركة المؤسسة «فيراري»، والتي تشمل إطلاق 500 سيارة من ذلك الطراز فقط، وأشارت الشركة إلى أن السيارة تبدو جذابة لأنها لا تمتلك سقف زجاجي أمامي، ويصفها نيكولا بوري، رئيس تسويق المنتجات بالشركة، بأنها «تجسيد لشغف مؤسستنا.. وأنقى تجربة قيادة وتشعرك بالاقتراب من الأسفلت».

على الجانب الثاني، ذكر الموقع الإخباري المتخصص في السيارات «Car and Driver» أن الجزء العلوي من الجسم تحتوي على الألياف الكربونية الوزن. بينما يمنح مدير التصميم فلافيو مانزوني وفريقه، وصف للسيارة «أناقة الماضي مدمجة بهندسة معمارية لا هوادة فيها وبنهج حديث».

ظهرت الإصدارين من السيارة لأول مرة بثلاثة ألوان، الأسود والأحمر والفضي مع رسومات سباق صفراء، مع عجلات مقاس 21 بوصة.

محرك السيارة «V12» ينتج المحرك سعة 6.5 لتر قوة 799 حصانًا ويمكنه دفع «SP1» إلى 60 ميلًا في الساعة في أقل من ثلاث ثوان6.5 لتر، كما هو الحال في السيارة 812، حيث يطور 809 أحصنة عند 8500 دورة في الدقيقة.

تستغرق التسارع من 0 إلى 62 ميلًا في الساعة 2.9 ثانية فقط، وتتسارع من 0 إلى 124 ميلاً في الساعة في 7.9 ثانية، والسرعة القصوى هي 186 ميلاً في الساعة. واستطاعت «فيراري» ضبط تدفق الهواء حول المقدمة، كما أضاف المهندسون ما يسمى بـ«درع الرياح الافتراضي»، والذي يحد من الهواء حول السائق إلى بنسبة محددة.

وتتميز المقصورة الداخلية لـ«SP1» بعجلة قيادة، ومجموعة أدوات حديثة مع عداد دوران فعلي محاط بشاشات، وحدة التحكم الرائعة والمفصلة على يمين السائق مصنوعة من ألياف الكربون، كما هو الحال في معظم المقصورة الخلفية، الأبواب الصغيرة جدًا، وغطاء المحرك عبارة عن قطعة واحدة.

كما سيكون هناك المزيد من السيارات مثل هذه قادمة، ضمن المجموعة التي تحمل اسم «Icone» الحصرية الفائقة والمستوحاة من الطراز القديم من «Ferrari».

ويشير الموقع الإخباري المتخصص في السيارات «Car and Driver» إلى أن: «تم استلهام SP1 وSP2 من سيارات البارشيتات في الخمسينيات من القرن الماضي والتي كانت طالما تفوز في رياضة السيارات الدولية».

وسلط الموقع الإخباري الضوء على تفاصيل السيارة موضحًا أنها تشبه القارب الصغير وقبل قيادتها تحتاج إلى خوذة مع واقي للوجه أو نظارات واقية أو بعض النظارات الشمسية للحماية لأن «مونزا» ليس بها سقف ولا زجاج أمامي.

كما لا تمتلك السيارة متسع لوسائل الراحة الحديثة، لضيق مساحة مقصورتها، وأشير إلى أنه لم تكن قمرة القيادة شيئًا جديدًا، فهي مشتقة من سيارة «فيراري 812 سوبرفاست». أما عن سعرها، أوضح الموقع أنها تصل تقريبًا إلى 2 مليون دولارًا أي حوالي 31 مليون جنيه مصري.