منشور مجهول يفيد بإغلاق الطرق في العاصمة المصرية ومسؤول أمني يعلق

المصدر: البيان

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نفى مصدر أمني مصري رفيع المستوى، المنشور المتداول عبر موقع «فيسبوك» والذي يفيد بإغلاق بعض الطرق في العاصمة المصرية القاهرة، مؤكداً أن ما ورد في المنشور عار عن الصحة.

وقال المصدر الأمني: «كله كدب مفيش حاجة من الكلام ده»، موضحًا أن الخدمات الأمنية من المرور منتظمة على الطرق على مدار الساعة، وخاصة في ساعات الذروة يتم تكثيف الجهود الأمنية لسحب الكثافات المرورية يوميًا. وفقاً لصحيفة "الوطن".

وأفاد المنشور بإغلاق الطرق في القاهرة على الدائري من زايد وحتى مصر الجديدة ومحور روض الفرج بقوله:

وأوضح المصدر أن إدارات المرور ووزارة الداخلية لا تلتفت إلى تلك الشائعات ولا تهتم بما يثار على منصات التواصل الاجتماعي من أقاويل غير صحيحة، وأن جميع الضباط والأفراد يواصلون عملهم من أجل تقديم خدمات مرورية للمواطنين تسهم في فك الكثافات المروية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة مثل الكاميرات ورصد الكثافات عن طريق الملصق الإلكتروني.

وتابع المصدر أن هناك مجموعة من الأشخاص لهم أهداف خبيثة لبث الشائعات وترويجها على منصات التواصل الاجتماعي دون التحقق من تلك المعلومات، وأن هناك جهة مختصة في الداخلية ترد على الشائعات أولًا بأول حتى يتم التصدي للخارجين على القانون.