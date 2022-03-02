وفاة عز القحطاني صاحب "الروح الجميلة" تدمي قلوب السعوديين "فيديو"

المصدر: البيان

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شاب سعودي عُرف في مواقع التواصل الاجتماعي بأنه صاحب "الروح الجميلة" والكلمات الطيبة التي تنشر الإيجابية بين الشباب، وذلك برغم إصابته بمرض عضال أودى بحياته بعد معركة طويلة من الألم.

إنه الشاب عز القحطاني المشهور على مواقع التواصل، والذي خسر معركته أخيراً مع مرض السرطان، حيث نعاه محبوه في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية معبرين عن حزنهم وافتقادهم له.

عُرف عز بإيجابيته وروحه الطيبة وذلك لنشره فيديوهات تبث التفاؤل في نفوس متابعيه، مرددًا عبارة "الحياة حلوة" دائمًا، رغم ظروفه الصحية الصعبة التي كان يعانيها. حيث كان يعاني من الشلل، وتفشي مرض السرطان في جسده بشكلٍ عجز معه الفريق الطبي المشرف على علاجه عن تقديم أي مساعدةٍ أخرى لدعمه في مواجهة هذا المرض العضال.

ويؤكد أهل الشاب السعودي أن ولدهم أصيب بالسرطان منذ ما يقارب من 6 سنوات، خاض فيها معارك طويلةً معه إلى أن تمكن السرطان في النهاية من تدمير أعضاء جسمه بالكامل موقفًا وظائفه الحيوية، ليعلن القحطاني بعد ذلك استسلامه لهذا المرض الخبيث مودعًا الحياة تاركًا ذكرًا طيبًا لدى جميع من عرفوه وتعاملوا معه، ولدى جميع متابعيه ومعجبيه ومحبيه عبر مواقعه الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي التي اشتعلت بمنشورات الدعوة له بالرحمة والمغفرة، وبتغريدات التعزية والدعاء لأهله بالصبر والسلوان ليضرب مثلًا في الصبر وتحمل الآلام والرضى بالقدر وكان يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي كلمات الدعم والثبات والإيجابية.

ونعى مغردون القحطاني بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح الجنان