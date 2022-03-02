مخدرات ومهلوسات بـ 55 مليون دولار من تايلند إلى ملبورن في علب شاي أخضر

المصدر: البيان

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عُثر على أكثر من 55 مليون دولاراً من الأدوية مخبأة في علب من الشاي الأخضر، التي وصلت إلى ملبورن من تايلند.

صادر ضباط قوة الحدود الأسترالية عبوة تحتوي على 27 صندوقاً من المغناطيس ومنتجات الشاي تم إرسالها عبر الهواء في 19 فبراير بعد أن كشفت الأشعة السينية عن 56 كجم من الميثامفيتامين و13 كجم من الهيروين، وفق موقع "أستراليا بالعربي".

كما أظهرت الأشعة السينية حالات شاذة وتم التعرف على الأدوية بعد مزيد من الفحص، حيث تم العثور على الميثامفيتامين والهيروين.

في سياق ذلك، بدأت الشرطة الفيدرالية الأسترالية تحقيقاً في الاستيراد غير القانوني.

وقدرت الشرطة قيمة الهيروين في الشارع تصل إلى 5.5 مليون دولاراً، ولا تزال التحقيقات جارية لإلقاء القبض على الأشخاص المتورطين.