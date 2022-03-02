ما سرّ الحرف "Z " الغامض المرسوم على الدبابات الروسية؟

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منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كان الحرف "Z" المرسوم على المركبات العسكرية الروسية محلّ استفهام وتساؤل. فما يعني ذلك؟

لم تقدم السلطات الروسية أي تفسير رسمي بشأن استخدام هذا الرمز لتمييز جزء من معداتها العسكرية المنتشرة في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي. هذا الاستخدام هو أكثر إثارة للاهتمام حيث إن الحرف "Z" الذي ينتمي إلى الأبجدية اللاتينية غير موجود في اللغة الروسية.

يرى مراقبون دوليون فرضيات مختلفة لشرح وجود هذا الحرف من الأبجدية اللاتينية على الدبابات والمركبات الآلية الأخرى للجيش الروسي.

تحديد سهل وسريع في الميدان

قال مصدر عسكري في كييف بحسب قناة "سي نيوز" إن استخدام هذا الرمز يساعد في تمييز مركبات الجيش الروسي عن تلك الموجودة في أوكرانيا، خاصة في حالة الغارات الجوية.

"من الطبيعي أن يتم تمييز أية قوة هجومية والتعرف عليها، خاصة من الجو حيث سيكون للقوات الروسية السيطرة الكاملة. الأوكرانيون لديهم دبابات ومركبات متشابهة جدًا.

قال المصدر العسكري في كييف لصحيفة إن الروس سيرغبون في تقليل مخاطر النيران الصديقة.

وثبت سابقا مدى فاعلية استخدام وإضافة رموز يسهل التعرف عليها في الحروب، لا سيما خلال حرب الخليج الأولى عندما تم اعتماد كلمة "شيفرون" معكوسة لتمييز مركبات الجيشين الأمريكي والبريطاني.

تم تقديم تفسير آخر من قبل صحيفة "ذا صن" نقلاً عن الخبير الأمريكي في سياسة الدفاع الروسية، روب لي. وأشار في تغريدة على تويتر إلى أن علامة "Z" هذه تتوافق بلا شك مع منطقة سيتم احتلالها لوحدة معينة. مثلها مثل عشرات العلامات والرسائل الأخرى المرسومة على هيكل مركبات الجيش الروسي، وهو ما يمكن أن يدعم هذه الفرضية.

أول حرف من اسم "زيلينسكي" الرئيس الأوكراني

تم طرح فرضيات أخرى، مثل الفرضية القصيرة نوعا ما التي تقول إن استخدام الحرف "Z" له علاقة باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

في الوقت الحالي، لم يتم تحديد المعنى الدقيق للحرف "Z" رسميًا، وتقوم أجهزة المخابرات، ولا سيما الأمريكية، بكل ما في وسعها لفك شفرته.