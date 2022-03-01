مصر.. ينحر زوجته الحامل بسكين

المصدر: البيان

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أمرت نيابة منطقة حلوان، جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، "الاثنين"، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بقتله زوجته بسكين التي كانت حاملاً في الشهر الخامس.

وبحسب "اليوم السابع" المصرية،كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل الواقعة، حيث قتلت سيدة على يد زوجها الذى أنهى حياتها بـ 6 طعنات مستخدماً سكين مطبخ، بمنطقة عرب غنيم، دائرة قسم شرطة حلوان.

وتبين أن الجانى يعانى من اهتزاز نفسى يسمى بـ "الوسواس القهرى" وسبق حجزه بإحدى المصحات العلاجية، ويذهب بكلمات غير مفهومة، وهلاوس وتخيل لأحداث ليس لها وجود.

وكانت منطقة عرب غنيم بغرب مدينة حلوان، قد شهدت واقعة مأساوية بعدما اقدم مهتز نفسيًا على ارتكاب جريمة قتل لزوجته، بعدما طعنها 6 طعنات مستخدماً سلاح أبيض "سكين مطبخ، وبعدها نزل عارياً إلى الشارع بركن الياسمين، إلا أن الأهالى سارعت بإبلاغ الشرطة التى تمكنت من ضبطه.

وكان قد تلقت مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، بلاغًا من، بقيام المدعو محمد عرفات، 27 عاماً، بقتل زوجته وتدعى ناديه ع.ع.د، 20 عاماً، بعدما طعنها 6 طعنات مستخدماً سلاح ابيض، وتم ضبط المتهم وسلاح الجريمة المستخدم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، لعمل تحرياتها التى أكدت كثرة المشاكل بين المجنى عليها والجانى، وتبين أن القتيلة حامل فى الشهر الخامس، وان القاتل بعد ارتكاب جريمته نزل عارياً إلى الشارع وتشاجر مع الأهالى.

وتم نقل جثمان القتيلة إلى مستشفى النصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتقوم النيابة العامة الان بمعاينة موقع الجريمة، واستكمال باقى الإجراءات.