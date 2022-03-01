مأساة في دمشق.. قتلى في حريق ضخم داخل مركز تسوق

المصدر: وكالات

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قتل 11 أشخاص على الأقل جراء حريق اندلع صباح الثلاثاء في مركز للتسوق وسط العاصمة السورية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السورية التي تحقق في أسباب اندلاعه.

وأفادت الوزارة على صفحتها على فيسبوك عن "إخماد الحريق الذي نشب في مول لاميرادا في شارع الحمرا في دمشق"، ونجم عنه "وفاة أحد عشر شخصاً وأضرار مادية كبيرة"، موضحة أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق".

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا)، قد أفادت في وقت سابق أن فرق إطفاء دمشق انتشلت خمس جثث على الأقل جراء الحريق الذي اندلع في مركز للتسوق.

وقالت سانا إن "عناصر فوج إطفاء دمشق أخمدت حريقا نشب فجر اليوم في كامل بناء (مول لاميرادا) بشارع الحمراء في دمشق".

ونقلت الوكالة عن معاون قائد فوج إطفاء دمشق قوله إنه "تم إنقاذ أربعة أشخاص وانتشال خمس جثث حتى الآن".

ونشرت سانا مجموعة صور من مكان اندلاع الحريق