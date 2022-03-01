حبيبان أوكرانيان.. من حفل الزفاف إلى ساحة المعركة

المصدر: البيان

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قرر حبيبان أوكرانيان الزواج في خضم العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وذلك قبل الذهاب للدفاع عن بلدهما.

وأقام يارينا أرييفا وسفياتوسلاف فورسين حفل زفافهما داخل دير، بينما انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في الخارج، بحسب موقع (ktnv).

وكان الزوجان خططا للزواج في مايو على شرفة تطل على النهر، لكن عندما وصلت العملية العسكرية الروسية إلى كييف، تغيرت خططهما.

وعلى الرغم من مستقبل زواجهما المبهم في ظب الظروف التي تعيشها اوكرانيا، إلا أنهما قررا بما يعرفان أنه مؤكد، وهو حبهما لبعضهما البعض.

وبعد طقوس الزفاف توجها إلى مركز الدفاع الإقليمي المحلي للانضمام إلى الجهود المساعدة في الدفاع عن أوكرانيا.