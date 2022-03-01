«بروتينات كورونا» إلى المحطة الفضائية

المصدر: (دبي - البيان)

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يشهد يوم 18 مارس المقبل إرسال بروتينات فيروس كورونا إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة «سويوز إم إس – 21»، وذلك في إطار تجربة خاصة بدراستها، حسب ما صرح يوسف خسواني، أحد مديري شركة 3D Bioprinting Solutions، لموقع روسيا اليوم. وقال: «نخطط لإجراء سلسلة من التجارب، وسنرسل ما يسمى ببروتين نوكليوكابسيد لفيروس كورونا إلى المحطة الفضائية الدولية، ما سيدشّن سلسلة من التجارب الخاصة، التي تقضي أولاها بإنماء بلورات بروتين فيروس كورونا بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.