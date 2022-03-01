يشتري لوحة بـ30 دولاراً ويعرضها بالملايين

المصدر: دبي ـ البيان

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تُعرض لوحة «العذراء والطفل»، التي تعود للقرن السادس عشر، وتم رسمها من قبل أحد رموز عصر النهضة في ألمانيا، للبيع بمبلغ يفوق الـ10 ملايين دولار، بعد أن تم شراؤها مقابل 30 دولاراً مصادفة.

ووفقاً لدار مزادات «Agnews Gallery» في لندن، التي تملك اللوحة، فإن العمل الفني يعود إلى ألبرخت دورر، الذي توفي عام 1528، ويُعدّ أعظم فنان ألماني في عصره، وأحد أهم الفنانين والمفكرين في عصر النهضة الأوروبية.

وأوضحت دار المزادات، في بيان، أنه «نظراً لأنه تمت دراسة رحلة دورر الفنية وإرثه بعمق منذ وفاته، فإنه من النادر جداً العثور على أعمال غير معروفة له»، لافتة إلى أن هذا الرسم كان «موضع اهتمام كبير منذ إعادة اكتشافه»، حسب «سكاي نيوز».

وعن الطريقة التي تمت بها إعادة اكتشاف هذه اللوحة، قال كليفورد شورير، وهو جامع أعمال فنية في بوسطن، ومستشار لدار المزادات، إنه شاهد العمل الفني النادر «مصادفة، في طريقه إلى حفل».

وأكد أنه نسي إحضار هدية إلى الحفل، فقام بجولة في متجر لبيع الكتب في طريقه، حيث أخبره البائع أن صديقه لديه رسم لدورر، فاكتشف اللوحة بعد رؤيتها.