مصر تعلن عن اكتشاف أثري جديد

المصدر: البيان

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أعلن المجلس الأعلى للآثار في مصر عن اكتشاف خمسة آبار أثرية مفقودة تنتمي إلى العصر الفرعوني.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس، أن البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة تل الكدوة شمالي سيناء، نجحت في العثور على مجموعة آبار مياه طريق حورس المفقودة التي ترجع إلى العصور الفرعونية، ضمن مشروع تنمية سيناء 2021-2022.

وأكد وزيري، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن آبار للمياه بالمنطقة من العصور الفرعونية، لافتاً إلى أن الأدلة العلمية تشير إلى وجودها، حيث تم نقشها في عصر الملك سيتي الأول على جدران معبد الكرنك.

وقال إن عدد الآبار المكتشفة يبلغ خمسة، وتقع خارج أسوار قلعة تل الكدوة في منطقة تتميز برمالها الصفراء، مشيراً إلى أن الشواهد تؤكد تدميرها وردمها عن عمد، إلا بئراً واحدة، حتى لا تُستخدم خلال فترة الغزو الفارسي.

وأوضح الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار في مصر، أن البئر الوحيدة الناجية تم بناؤها بطريقة غير تقليدية، مبيناً أنه تم حفرها في الرمال الصفراء ووضع حلقات من الفخار بعضها فوق بعض بداخلها.

وذكر أن قطر الواحدة منها يبلغ متراً تقريباً، وبها ثلاث فتحات جانبية تساعد على النزول والصعود من البئر.

يُذكر أن طريق حورس الحربي من أقدم الطرق في سيناء، ويربط بين مصر وفلسطين بطول 220كم، وعرف في النصوص المصرية الفرعونية منذ عصر الدولة القديمة باسم «طريق حورس».