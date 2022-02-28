الحفاظ على اللياقة البدنية يخفض خطر الاصابة بالزهايمر

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

خلصت دراسة أمريكية أعدها الدكتور إدوارد زامريني إلى أن الحفاظ على اللياقة البدنية حتى منتصف العمر يمكن أن يخفض خطر الاصابة بمرض ألزهايمر بواقع الثلث.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن الدراسة التي شملت 649 ألفا و605 أشخاص، متوسط أعمارهم 61 عاما، خلصت إلى أن الأشخاص الأكثر لياقة بدنية تقل نسبة إصابتهم بمرض ألزهايمر بواقع 33% مقارنة بالأقل لياقة بدنية.

وقال الدكتورد زامريني، وهو من مركز" في ايه" الطبي في واشنطن ومتخصص في علم الأعصاب الإدراكي، إنه أمر " مثير" و " ويبشر بالخير للغاية" أن نرى انخفاض حالات الاصابة بمرض الزهايمر مع ارتفاع مستويات اللياقة البدنية، حيث أنه لا توجد حاليا " علاجات مناسبة" لهذا المرض.

وأضاف " لذلك يمكن للأشخاص العمل على تحقيق تغيرات وتحسينات تدريجية في مستوى لياقتهم البدنية، ونأمل أن يكون ذلك مرتبطا بخفض خطورة الاصابة بمرض ألزهايمر في الأعوام اللاحقة".

