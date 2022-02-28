مصر..مشاجرة بالأسلحة تقود رجال الأمن للكشف عن كنز أثري

المصدر: البيان

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ضبطت وزارة الداخلية المصرية، طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بالأقصر وبحوزة أحدهما أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار وكنز أثري.

تلقى مركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر بلاغًا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود مصابين

وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة وهما كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية، ومطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا" – زوجته "مصابة بطلق ناري بالجسم"، مقيمان بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا)، وطرف ثان (مزارع، مقيم بدائرة المركز) مصاب بطلق رش خرطوش بالجسم.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على طريق مار بأرض زراعية خاصة بالطرف الأول.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الأول (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار).

وبسؤال الطرف الثاني اتهم الأول من الطرف الأول بإحداث إصابته من سلاح نارى كان بحوزته، وبمواجهة الأخير أكد صحة ذلك.

كما أضاف قيامه بإحداث إصابة زوجته عن طريق الخطأ بسلاح آخر كان بحوزته بندقية آلية.

كنز اثري

وبتطوير مناقشته وبتفتيش مسكنه تم ضبط 15 تمثالاً حجرياً اثرياً مختلف الأحجام – 25 تمثالا معدنيا أثريا -بندقية آلية – بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 18 خزينة آلية – فرد محلى – كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر البانجو – – 4 قطع سلاح أبيض "خنجر" – 2 ميزان حساس – عملات أجنبية – 9 هواتف محمولة – كاميرا – 2 كشاف – 2 حقيبة ذخيرة).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتماثيل بقصد استخدامها في أعمال النصب والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، وفقا لموقع مصراوي .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.