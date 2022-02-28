زوجة تطلب الطلاق.. تلقت علقة ساخنة بسبب كيلو حليب

المصدر: البيان

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أقامت زوجة مصرية دعوى أمام محكمة الأسرة بالجيزة تطلب فيها الطلاق للضرر، فالزوج البخيل أنهى الزواج الذي دام 3 سنوات داخل المحكمة بطلب زوجته الطلاق للضرر لاستحالة العشرة بينهما.

وكشفت الزوجة في دعواها «تفاصيل الخلافات بيني وبين زوجي تفوق أوراق الدعوى، ولكن أسوأها هو ما حدث قبل نحو شهر، عندما تلقيت علقة ساخنة بسبب تجرؤي وشرائي «كيلو حليب» زيادة عن المقرر أو المسموح به وفقًا لمصروف البيت المحدد من زوجي، خلاف حاد تطور لمشادة كلامية خرجت فيها عن شعوري واتهمته بالبخل الشديد وأنه لم يكن له أن يتزوج «ويبهدل بنات الناس معاه»، لينفعل ويضربني ضربًا مبرحًا ويطردني من المنزل.

وبعد إقامتي في منزل أهلي طيلة هذه المدة طلب منه والدي الطلاق لعدم قدرتي على استكمال حياتي معه، فاشترط التنازل عن كافة حقوقي المادية والقانونية مقابل طلبي، فلم أجد سوى اللجوء للمحكمة وإقامة دعوى طلاق لأحصل على حقوقي التي أقرها لي الشرع والقانون».