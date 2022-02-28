مشاجرة جماعية عقب شراء ذهب لعروس في مصر

المصدر: البيان

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أوضحت الأجهزة الأمنية المصرية الأحداث التي وردت في مقطع فيديو لعراك أعقب شراء ذهب لعروس بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة.

وقالت الشرطة إنه بالفحص تبين أنه في أثناء قيام 6 أشخاص (الطرف الأول)، مقيمون بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، بشراء مصوغات ذهبية لعروس أحدهم من محل لبيع المصوغات وخروجهم للاحتفال ما أدى لتعطيل حركة المرور، تصادف خلال ذلك مرور (الطرف الثاني)، شخصان مقيمان بنفس المركز، فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت للتشابك بالأيدي وتعدى كل من الطرفين على بعضهم بالضرب دون حدوث إصابات، وفقا لموقع القاهرة 24.

وتابعت: "تم ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ما سبق فتم اتخاذ الإجراءات القانونية".