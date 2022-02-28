ليست طالبة .. تفاصيل إصابة أول مواطن مصري في أوكرانيا بـ 3 طلقات نارية

المصدر: البيان

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كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن إصابة مواطن مصري في أوكرانيا، قائلة: "تم إصابة مواطن مصري في أوكرانيا وليس طالبة.. وهو متزوج من أوكرانية .. ويعيش في مدينة خاركيف".

وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن مدينة خاركيف من أكثر المدن الأوكرانية التي تعرضت لقصف روسي، معقبة: "احنا حذرنا المصريين فيها وطالبناهم بعدم التحرك، والالتزام بالمنازل".

وتابعت وزيرة الهجرة قائلة: "كان فيه تحرك من قبل هذا المواطن وقت الحظر، ما أدى إلى إصابته بـ 3 طلقات نارية.. ولكن الحمدلله حالته مستقرة في المستشفى الآن".

وأشارت نبيلة مكرم إلى أن أعضاء الجالية المصرية في أوكرانيا على تواصل دائم مع هذا المواطن، بالإضافة إلى أن هناك جهود مكثفة من السفارة المصرية في أوكرانيا للتواصل مع الطلاب المصريين هناك والاطمئنان عليهم.