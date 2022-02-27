حقيقة وفاة طالبة مصرية في أوكرانيا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصرية، حقيقة وفاة طالبة مصرية تنتمي إلى محافظة البحيرة أثناء وجودها في أوكرانيا خلال الأحداث الجارية.

ونفت الوزيرة صحة تلك الأنباء التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية وأثارت جدلاً كبيراً.

وقالت، اليوم، عبر حسابها الرسمي في موقع «فيسبوك»: «أرجو توخي الحذر فيما يُنقل من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأوضحت أن «الطالبة جزائرية، وتؤكد على صفحتها الخاصة أنها، الحمد لله، على قيد الحياة»، مضيفةً: «حفظ الله جميع الطلبة المصريين والعرب».