مواليد الصيف والخريف أطول قامة وأقوى بنية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف باحثون صينيون أن المواليد الذين يبصرون النور في فصلي الصيف والخريف يميلون لأن يكونوا أطول قامةً وأقوى بنيةً من أقران يحتفلون بعيد ميلادهم في الشتاء أو الربيع.

ويعود ذلك، بحسب ما ذكر تقرير لموقع "ديلي ميل"، إلى تحليل يدرس العلاقة بين شهر الولادة والطول، قدمه الباحثون في مقاطعة خونان الصينية وزعموا من خلاله أن العامل الأساسي يتمثل في الفيتامين "د" الذي يساعد على نمو العظام ويخلقه الجسم لدى التعرض لأشعة الشمس.

وأجرى الباحثون دراسةً تناولت 462 طفلاً من الجنسين بين عمر سنتين و14 سنة، وأكدوا فيها أن الفيتامين "د" يحتل أهمية كبرى في المرحلتين الجنينية المتأخرة وما بعد الولادة.

ولفتوا إلى أن الأم التي تدخل الفصل الأخير من مرحلة الحمل أي الأسبوع 27 في الربيع أو الصيف ستتعرض تلقائياً للمزيد من أشعة الشمس الطبيعية وسيشهد الطفل على آثار ذلك بأن يكون أكثر عرضةً للبقاء قصير القامة.

وقارنوا تواريخ الميلاد للأطفال المصنفين بقصار القامة، ووجدوا أن 40 في المئة منهم يعانون معدلات منخفضة من الفيتامين "د".