صور الفنان اللبناني الذي لقي مصرعه في مصر

المصدر: البيان

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لقي الفنان اللبناني جان بيير حداد مصرعه، اليوم، داخل حمام شقته في مصر.

وذكر موقع «صدى البلد» الإخباري أن الوفاة حدثت بسبب تسرب بشقة حداد، حيث عثر زملاؤه على جثته بعد تغيبه عن العمل.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً بالعثور على جثة العازف اللبناني، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث.

ورجَّحت التحريات الأولية أن سبب الوفاة هو الاختناق، لعدم وجود إصابات بجثته.

كان أحد زملاء الفنان الراحل، البالغ من العمر 39 عاماً، قد ذهب إلى شقته للاطمئنان عليه، بعد تأخره عن موعد الفرقة وعدم الرد على الهاتف، ليكتشف وفاته.