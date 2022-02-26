فقدان طائرة على متنها 14 شخصاً في جزر القمر

المصدر: أ ف ب

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فُقدت، اليوم، طائرة صغيرة كانت تحلّق بين جزيرتين في أرخبيل جزر القمر بالمحيط الهندي وعلى متنها 12 راكباً وطياران، حسبما أعلنت مصادر في الأمن المدني وشركة الطيران.

وقالت الشركة، في بيان: "يؤسف شركة أي بي للطيران أن تعلن فقدان الطائرة اليوم بين العاصمة موروني بجزيرة القمر الكبرى وفومبوني بجزيرة موهيلي على بعد 90 كيلومتراً"، موضحةً أنها من طراز سيسنا.

وكان من المفترض أن تهبط هذه الطائرة، التي غادرت العاصمة قبل منتصف النهار بقليل، بعد نحو 40 دقيقة.

لكنها "اختفت عن الرادار على بعد 2.5 كيلومتر" من مطار وجهته "في البحر"، كما قالت شركة إيغوي التي لم تعط مزيداً من التفاصيل عن الركاب.

وعُلم من السلطات أن البحث جارٍ، وتم إرسال قارب سريع للذهاب خصوصاً إلى الأماكن التي فُقدت فيها الإشارة.

وقالت الشركة إنه تم تشكيل خلايا أزمات للعائلات في كل من الجزيرتين.