تعليق صادم من قزم السينما على زيارة كوكسال بابا إلى مصر

المصدر: البيان

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علق الفنان المصري محمد عيد الصغير - الشهير بـ قزم السينما - على زيارة التركي «كوكسال بابا» نجم السوشيال ميديا إلى مصر خلال اليومين الماضيين.

وكتب محمد عيد الصغير «قزم السينما»، في منشور له عبر فيسبوك: «كوكسال بابا جه مصر وهيخليكم تنسوني .. بس أنا الحمد لله خليتكم تضحكوا من قلوبكم بجد ورسمت الضحكة علي وجوهكم».

وكتب محمد عيد «قزم السينما»، منشورا آخر عبر فيسبوك، قال فيه: «أنا بشكر الناس اللي دعمتني امبارح ووقفت جنبي وفضلتني على الأجنبي وكفاية حبكم ليه ده عندي بالدنيا كلها، لأن محبة الناس أغلي وأحسن من أي حاجه»، وفقا لصدى البلد.

وقارن المتابعين بين كوكسال بابا ومحمد عيد الصغير «قزم السينما»، لاسيما وأن الثنائي من صغار الحجم، في الوقت الذي يحظى في التركي بشعبية جارفة، بينما تناسى الجمهور الفنان المصري.

ووصل البلوجر التركي كوكسال بابا أحد أبرز مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى القاهرة أول أمس الخميس، في زيارة قصيرة تجمع بين السياحة والعمل.

وظهر كوكسال بابا مساء أمس الجمعة بأحد المطاعم الشهيرة في منطقة 6 اكتوبر وذلك في إطار جولته التفقدية للقاهرة وتزاحم حوله العشرات من محبيه من أجل التقاط عدد من الصور التذكارية معه.

وحرص المسؤولون على المطعم الشهير الذي يستقبل البلوجر التركي، على تنظيم استقبال حافل له؛ تعبيرًا عن تقديرهم له وسعادتهم به داخل المطعم، حيث إنهم قدموا له أشهى المأكولات المصرية.

نال كوكسال بابا شهرة واسعة على السوشيال ميديا، وامتدت شهرته حتى أصبحت صورته ملصقًا أساسيًا يتبادله المستخدمون عبر تطبيق واتساب للرد على محادثاتهم، رغم أنه عدم معرفة معلومات كافية عنه على الأقل بالنسبة للبعض، إذ يكفيهم فقط تداول الصور المعبر لذلك الشخص خفيف الظل.

اسمه بكتاش أوغلو واشتهر باسم كوكسال بابا، وهو بلوجر تركي من مواليد عام 1975 ويبلغ من العمر 46 عاما، بمدينة طرابزون التي تقع على الساحل الشمالي لتركيا.

ولد البلوجر التركي بمرض وراثي نادر يؤثر على عملية النمو، ما تسبب في قصر قامته ومظهره المميز الذي يعد سببا رئيسيا في الشهرة التي نالها، وهو يقيم مع عمه حيث توفى كل من والديه.

على الرغم من مرضه إلا أنه كان شغوفا بلعبة الملاكمة واستطاع أن يكون ملاكمًا، وكثيرًا ما يتباهى بفوزه ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لمدة ثلاث سنوات على التوالي، لكنه لم يستمر واعتزل الملاكمة عام 2010.

عام 2015 بدأ كوكسال بابا في اقتحام عالم السوشيال ميديا، بنشر مقاطع فيديو طريفة يرصد من خلالها تفاصيل يومه، وسرعان ما تفاعل معه المتابعون وأصبح لديه ملايين المتابعين من بلاد مختلفة تشمل بلده الأم والعالم العربي وأسيا وأوروبا.

وكانت بداية شهرته الحقيقية عام 2016 حين نشر فيديو، ظهر خلاله وهو يهاجم رجلًا أكبر منه من حيث الحجم في الشارع، وحينها نال الفيديو مشاهدات عديدة وصلت لأكثر من 6 ملايين مشاهدة، ومن وقتها عرف بالرجل الأكثر تعصبًا إذ إنه سريع الغضب ويعبر عن ذلك بطريقة كوميدية.

وقبل 5 سنوات، قرر الفنان محمد عيد، الشهير بـ"قزم السينما المصرية" الزواج للمرة الثانية، بعد انفصاله عن زوجته الأولى وفاء، التي تزوج منها قبل سنوات زواجًا عرفيًا، وانفصل عنها.

وأعلن "عيد" عن أن زوجته الثانية تُدعى نجلاء صالح، وتربطهما قصة حب منذ فترة، وأكد عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك أنه سوف يقيم حفل الزفاف عقب عودته للقاهرة.

ولكن محمد عيد قرر الانفصال عن زوجته الثانية بعد فترة قصيرة، ولم يتزوج بعدها حتى الآن.