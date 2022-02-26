وفاة مأساوية لممرضة مصرية سقط بها المصعد داخل المستشفى

المصدر: البيان

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لقيت ممرضة مصرية مصرعها وأصيبت أخرى بإصابات مختلفة عقب سقوط مصعد داخل مستشفى السنبلاوين في محافظة الدقهلية شمال مصر، أمس الجمعة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية بلاغاً بسقوط مصعد مستشفى السنبلاوين وبداخله اثنتان من الممرضات، ما أسفر عن مصرع ممرضة وإصابة أخرى بإصابات خطيرة.

وانتقل مسؤولو مديرية الصحة إلى مكان الحادث، حيث تبين سقوط المصعد نتيجة قطع بأسلاكه وعدم انتظام صيانته. وتم اخطار النيابة التي تولت التحقيق في هذا التقصير.

من جانبه قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وقف مدير المستشفى وإحالة جميع المسؤولين عن المصعد وتشغيله وصيانته إلى النيابة العامة، للتحقيق وتحديد المسؤولية الجنائية والتأديبية.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الميكانيكا بمديرية الإسكان لفحص جميع مصاعد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة والمراكز الطبية المتخصصة والتأمين الصحي بنطاق المحافظة والوقوف على أعمال الصيانة الدورية لها ومدى كفاءتها وانتظام العمل عليها.