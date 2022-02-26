مصر.. التحريات تكشف مفاجأة في جريمة قتل الطفلة رودينا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة في مصر حول حادث مقتل الطفلة "رودينا"، بإحدى قرى أبو النمرس، عن تفاصيل جديدة عقب القبض على المتهمة بقتلها، حيث تبين أن القاتلة استولت على القرط الذهبي الخاص بالضحية، وخشية علم أفراد أسرة الضحية كتمت أنفاسها حتى فارقت الحياة، ثم نقلت جثتها لمنطقة زراعية وتخلصت منها.

وتوصلت التحريات إلى مفاجأة جديدة وهي أن طفلة أخرى نجت من يد المتهمة، حيث استدرجتها منذ فترة قبل قتل "رودينا" واستولت على قرطها الذهبي، إلا أن الطفلة لصغر عمرها عجزت عن إخبار أفراد أسرتها، كما أن والدها لم يبلغ عن سرقة قرطها الذهبي.

وتم ضبط المتهمة بعد أن فحص رجال المباحث عددا من المشتبه بهم، بالإضافة إلى استجواب عدد من الجيران، ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل الضحية، لكشف كيفية اختفائها ومقتلها.

وتلقى مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وتبين أنها متغيبة عن منزلها منذ 5 أيام، ومحرر محضر بتغيبها.

وذكر أحد أفراد أسرتها أن الطفلة خلال لهوها أمام المنزل اختفت، وتم البحث عنها بأنحاء القرية، ولم يتم العثور عليها، فحرر والدها محضرا بتغيبها منذ 5 أيام، حتى تم العثور على جثتها، وتوصلت التحريات التي أشرف عليها العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى تورط جارة الضحية في ارتكاب الجريمة، حيث استدرجتها لسرقة قرطها الذهبي وخنقتها وتخلصت من جثتها، وتمكن المقدم عبد الباقي أمين رئيس مباحث أبو النمرس من ضبطها، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

بمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة، وكشفت عن تفاصيل وكواليس قتل الطفلة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

اقرأ ايضا:

كلب يحل لغز جريمة قتل طفلة مصرية