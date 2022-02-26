من أجل ولادة.. زوجان أستراليان يطيران لأوكرانيا في لمح البصر!

المصدر: البيان

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أسرع زوجان من ملبورن إلى أوكرانيا رغم اشتعال الحرب فيها وهروب آلاف مواطنيها إلى خارج البلاد.

واستقلّ كل من جيسيكا فان نوتين وزوجها الطائرة متجهين إلى مدينة أوديسا لرؤية ابتهما ألبا، التي وُلدت من أم بديلة قبل موعدها بعشرة أسابيع.

وقال الزوجان لقناة 7news الأسترالية إن الفتاة لا زالت في قسم العناية المشددة للأطفال وهما ذاهبان لإعادتها إلى الوطن.

وشَكَت جيسيكا من ألمها الكبير لعدم معرفة حالة طفلتها، قائلة “لا أعلم ماذا ترتدي ومن يعتني بها، أو من يحتضنها ويروي لها القصص”.

وجاءت ألبا نتيجة سبع سنين من العلاج ومحاولات التلقيح الصناعي، التي قام بها الشريكان وانتهت بالإجهاض، ثم لم يستطيعا استئجار رحم في أستراليا بسبب قيود الجائحة ما اضطرهما للزواج للتمكّن من العثور على أم بديلة في أوكرانيا.

بدأ الحمل في سبتمبر الماضي وولدت الأم البديلة يوم الثلاثاء في موعد سابق لأوانه بكثير، ما استدعى وضع الطفلة في قسم العناية المشددة.

قالت جيسيكا إنها تلقّت تحذيراً من الحكومة بعدم الذهاب إلى أوكرانيا، إلا أنها قرّرت الذهاب، واستقلّت الطائرة إلى دبي ثم وارسو في بولندا لتكمل طريقها في السيارة إلى مولدوفا قرب الحدود الأوكرانية.